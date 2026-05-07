Cinque agenti della polizia giudiziaria sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo dopo la morte di un uomo pluricondannato avvenuta durante un inseguimento su un’autostrada. L’uomo, che guidava un camion rubato, è stato inseguito dagli agenti fino a quando si è lanciato dall’abitacolo, perdendo la vita. È stato inoltre emesso un divieto ufficiale di inseguire i soggetti in fuga.

Indagati per omicidio colposo cinque agenti della Mobile dopo la morte di un pluricondannato: lo stavano rincorrendo lungo l’autostrada perché guidava un camion rubato, quando il pregiudicato s’è lanciato dall’abitacolo nella fuga e ha perso la vita. Qual è la colpa? Voglio fare una proposta: sciogliamo la polizia. E già che ci siamo pure i carabinieri e gli altri corpi di pubblica sicurezza. Risparmieremmo centinaia di milioni di euro, forse addirittura miliardi, e di sicuro avremmo un vantaggio dal punto di vista del numero di processi. Non solo di quelli a carico dei delinquenti, che così potrebbero circolare indisturbati e continuare a delinquere come già fanno, ma pure quelli nei confronti degli uomini delle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ufficiale: vietato inseguire i banditi

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