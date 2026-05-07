Ue Sberna | Se percezione cittadini negativa nostro compito comunicare in modo corretto quanto facciamo
Un rappresentante di un ente pubblico ha commentato l'attenzione suscitata da critiche, affermando che anche un commento negativo indica che l'argomento viene seguito con interesse. Ha aggiunto che il suo obiettivo è comunicare in modo chiaro le attività svolte, sottolineando l'importanza di mantenere una comunicazione corretta e trasparente per rispondere alle aspettative dei cittadini.
Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Il fatto che ci sia un commento anche se negativo, a me dà l'idea che ci sia grandissima attenzione e che quindi sulle nostre spalle ricada una responsabilità importante". Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento Europeo, Antonella Sberna, all'evento organizzato a Bruxelles dal titolo 'L'Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe', sui dati del sondaggio lanciato dall'agenzia SocialCom e Italiavanti. "Quella non solo di fare cose giuste per tutti i cittadini italiani che rappresentiamo ed europei che rappresentiamo, ma anche di comunicarle nel modo corretto.🔗 Leggi su Iltempo.it
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