Un rappresentante di un ente pubblico ha commentato l'attenzione suscitata da critiche, affermando che anche un commento negativo indica che l'argomento viene seguito con interesse. Ha aggiunto che il suo obiettivo è comunicare in modo chiaro le attività svolte, sottolineando l'importanza di mantenere una comunicazione corretta e trasparente per rispondere alle aspettative dei cittadini.

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Il fatto che ci sia un commento anche se negativo, a me dà l'idea che ci sia grandissima attenzione e che quindi sulle nostre spalle ricada una responsabilità importante". Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento Europeo, Antonella Sberna, all'evento organizzato a Bruxelles dal titolo 'L'Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe', sui dati del sondaggio lanciato dall'agenzia SocialCom e Italiavanti. "Quella non solo di fare cose giuste per tutti i cittadini italiani che rappresentiamo ed europei che rappresentiamo, ma anche di comunicarle nel modo corretto.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ue, Sberna: "Se percezione cittadini negativa nostro compito comunicare in modo corretto quanto facciamo"

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