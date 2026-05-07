Ue Razza FdI | Su tabacco riscaldato si adotti approccio scientifico

Il parlamentare di un partito di centrodestra ha sottolineato l’importanza di adottare un metodo scientifico nelle decisioni riguardanti le normative sul tabacco riscaldato e altre iniziative legate alla salute dei cittadini nell’ambito delle attività del Parlamento europeo. La richiesta si focalizza sulla necessità di basare le scelte legislative su dati e studi approfonditi, evitando approcci che non si fondino su evidenze scientifiche chiare.

Bruxelles, 7 mag. (Adnkronos) - Occorre "un approccio scientifico" nel portare avanti la serie di normative e iniziative del Parlamento europeo relative alla salute dei cittadini, tra cui la Direttiva tabacco. Lo dichiara Ruggero Razza, eurodeputato di Fratelli d'Italia (Ecr), a margine del convegno "L'Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe" organizzato da Italiavanti, progetto editoriale di SocialCom, nel corso del quale si è discusso dei dati, della percezione e delle dinamiche del dibattito digitale e della partecipazione sociale. "Che alcuni prodotti possano fare male alla salute umana non lo deve dire l'Unione europea, lo sanno gli italiani ben più di quanto possa saperlo chi vive al di fuori.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ue, Razza (FdI): "Su tabacco riscaldato si adotti approccio scientifico" Notizie correlate L’Ue prepara la stretta sui nuovi prodotti alla nicotina: dal tabacco riscaldato alle sigarette elettronicheRoma, 3 aprile 2026 – La Commissione europea rivendica i risultati ottenuti dal quadro normativo dell’Unione sul controllo del tabacco, ma avverte... Leggi anche: Oncologi: "In 4 anni raddoppiato uso sigarette elettroniche e tabacco riscaldato" Approfondimenti e contenuti Ue, Razza (FdI): Su tabacco riscaldato si adotti approccio scientificoBruxelles, 7 mag. (Adnkronos) - Occorre un approccio scientifico nel portare avanti la serie di normative e iniziative del Parlamento europeo relative alla salute dei cittadini, tra cui la Direttiva ... iltempo.it Tabacco, scienziati alla Commissione Ue | Nicotina e fumo non sono uguali, regole si basino su evidenzeTabacco, 26 scienziati alla Commissione Ue regole: servono regole basate su evidenze, equiparare fumo con sigarette elettroniche ostacola obiettivi ... ilsussidiario.net