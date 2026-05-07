Secondo i dati più recenti, entro il 2025 il contributo delle fonti rinnovabili alla produzione di energia elettrica in Europa supererà quello dei combustibili fossili. L'eolico si conferma come una delle principali fonti rinnovabili e il suo aumento influenzerà la gestione della rete elettrica. Tra i paesi del continente, alcune nazioni mostrano una penetrazione molto alta di rinnovabili, mentre altre dipendono ancora principalmente dai combustibili fossili.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il primato dell'eolico la stabilità della rete elettrica?. Quali Paesi europei mostrano le disparità più estreme nel mix energetico?. Perché il nucleare resta fondamentale per alcuni Stati membri rispetto ad altri?. Quanto inciderà la crescita del solare sulla riduzione definitiva del gas?.? In Breve Eolico e solare generano insieme il 30,1% dell'elettricità UE con 841 TWh.. Il nucleare copre il 23% del fabbisogno con picchi oltre il 60% in Francia.. Il gas rappresenta il 56% dei combustibili fossili contro il 34,3% del carbone.. La quota rinnovabile è quasi triplicata rispetto ai livelli registrati nel 2004..🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - UE, le rinnovabili superano i fossili: il nuovo mix elettrico 2025

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