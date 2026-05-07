Tutti i film e le serie TV di Star Wars in arrivo dopo Maul | Shadow Lord

La prima stagione di Star Wars: Maul – Shadow Lord si è appena conclusa, ma il futuro della galassia lontana lontana è già ricco di nuovi progetti. Negli ultimi anni Disney ha modificato la propria strategia produttiva, puntando maggiormente sui film per il cinema e privilegiando la qualità rispetto alla quantità per i suoi franchise principali. Nonostante questo, Lucasfilm non sembra intenzionata a rallentare: oltre ai titoli già confermati, diversi altri progetti sono in fase di sviluppo e, con Dave Filoni e Lynwen Brennan ora alla guida dello studio come co-presidenti, cresce la curiosità su quali produzioni riceveranno ufficialmente il via libera.🔗 Leggi su Nerdpool.it

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