Tutti gli appuntamenti da non perdere nel weekend a Como e Cernobbio

Il secondo weekend di maggio si annuncia con il sole, offrendo diverse occasioni di svago e cultura a Como e Cernobbio. Sono in programma eventi, manifestazioni e appuntamenti vari che si svolgeranno sia in città che nelle località limitrofe, coinvolgendo residenti e visitatori. Le previsioni meteo indicano giornate soleggiate, ideali per partecipare alle attività proposte nel corso del fine settimana.

Secondo weekend di maggio con il meteo che promette il ritorno del sole. Ecco dunque i nostri suggerimenti per questo fine settimana di primavera. Una guida con tutti gli eventi culturali più importanti a Como e dintorni.1. Energia al GrumelloGrumelloLa rassegna si svolgerà tutte le prime.🔗 Leggi su Quicomo.it TREMEZZO LAKE COMO Villa Carlotta After Rain Look Too Perfect Italy's Hidden Gem Notizie correlate Tutti gli appuntamenti da non perdere nel weekend a Como e dintorniUltimo weekend di febbraio con il meteo che promette il ritorno del sole già da questo pomeriggio. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La Giornata della ristorazione è alle porte: tutti gli appuntamenti del 6 maggio; Tutti gli appuntamenti da non perdere nel lungo weekend del 1° maggio a Como; Tutti gli appuntamenti della settimana; Concerti, l’agenda di The Buzz: tutti gli appuntamenti musicali da lunedì 4 al 10 maggio. Tutti gli appuntamenti, di oggi domenica 26 aprile, in città e provinciaOGGI IN CITTA' Letture resistenti Parco Ex Eridania, alle 10 I valori della Resistenza, della libertà e della democrazia raccontati ai bambini dai 5 ai 12 anni. L'incontro è promosso da Voglia di Legg ... gazzettadiparma.it Celebrazioni cateriniane. Tutti gli appuntamentiOggi le messe nella casa-santuario aprono il programma delle iniziative. Sabato la cerimonia in piazza del Campo, domenica quella al Portico dei Comuni. msn.com David di Donatello 2026, trionfo per Le città di pianura: tutti i vincitori - facebook.com facebook No alle bombe atomiche Tutte e di tutti: è questa la posizione della Chiesa Trump ha accusato il Papa di essere favorevole al nucleare iraniano e di mettere così a rischio i cattolici «Chi mi critica lo faccia con la verità», replica Prevost E la verità è nelle parole x.com