Tutti gli appuntamenti da non perdere nel weekend a Como e dintorni

Il maltempo e il forte vento di venerdì hanno causato disagi a Como, costringendo molte persone a rimanere in casa e a cancellare alcuni eventi. Tuttavia, le previsioni indicano che da questo pomeriggio il sole tornerà a splendere sulla città, portando freschezza e luce. Numerosi appuntamenti culturali e musicali sono in programma, tra mercatini e spettacoli all'aperto. La città si prepara a vivere un weekend ricco di iniziative, con il bel tempo che invita a uscire e partecipare. La manifestazione di domenica sarà particolarmente affollata.

Ultimo weekend di febbraio con il meteo che promette il ritorno del sole già da questo pomeriggio. Ecco dunque i nostri suggerimenti per questo fine settimana in città. Una guida con tutti gli eventi culturali più importanti a Como e dintorni. Il secondo appuntamento del nuovo anno con Strade Blu Live, intitolato Black Star Night, vedrà ancora in scena ospiti davvero unici: a iniziare da Michele Melfa, che porterà a Como i suoi vini tutti ispirati a David Bowie. Con noi anche lo scrittore e saggista Francesco Donadio per presentare il suo Fantastic Voyage dedicato ai testi delle canzoni di David Bowie.