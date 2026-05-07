Tributo a Mario Biagioli Professore ad Harvard con il genio di Galileo

Un percorso tra il Cavalciotto di Santa Lucia e la Gualchiera ricorda Mario Biagioli, professore a Harvard nato a Prato nel 1955, scomparso un anno fa a Los Angeles. L’evento collega il pensiero di Galileo Galilei con il ricordo del docente e l’identità del fiume Bisenzio, coinvolgendo aspetti storici e culturali locali. La passeggiata intende mettere in relazione le figure e i luoghi che hanno segnato la vita e il lavoro di Biagioli.

Una passeggiata dal Cavalciotto di Santa Lucia alla Gualchiera che metterà insieme il genio di Galileo Galilei, il ricordo di Mario Biagioli (Prato 1955), scomparso un anno fa a Los Angeles e l’anima del Bisenzio. Domenica, l’appuntamento a cura di " Un Prato di libri ", sarà molto di più che un percorso extraurbano per Giulia Benelli, presidente dell’associazione e cugina del professor Mario, che era figlio di Arnolfo Biagioli (1925-2012), uno dei grandi nomi dell’industria tessile pratese. A legare la storia antica e contemporanea con la figura di Mario Biagioli, docente all’UCLA (Università della California di Los Angeles) e professore di...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tributo a Mario Biagioli. Professore ad Harvard con il genio di Galileo Notizie correlate Conan O’Brien: il genio di Harvard guida gli Oscar 2026Conan O’Brien, il celebre conduttore statunitense, è stato ufficialmente confermato come volto della 97ª edizione dei premi Oscar nel 2026. Roberto Mercadini racconta il genio di Galileo Galilei nel nuovo libro "Io dico l'universo"Lunedì 2 marzo, al Museo della Marineria di Cesenatico, l'autore e divulgatore romagnolo Roberto Mercadini presenta il suo libro "Io dico l'universo.