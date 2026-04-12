Emergenza borghi a Terni la proposta | un piano straordinario di salvaguardia

A Terni si parla di un rischio concreto per i borghi storici, colpiti dall’abbandono e da una gestione amministrativa inadeguata. Una proposta di piano straordinario di salvaguardia è stata presentata per intervenire sui siti più vulnerabili. La questione riguarda il deterioramento del patrimonio storico, che minaccia la conservazione delle antiche municipalità. La discussione si concentra sulla necessità di misure urgenti per tutelare queste aree.

“Il patrimonio storico delle nostre antiche municipalità sta crollando sotto il peso dell’abbandono istituzionale e di una gestione amministrativa che definire lacunosa è un eufemismo”. Con queste parole, il consigliere comunale Guido Verdecchia annuncia il deposito di due atti di indirizzo che.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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Emergenza viabilità a Roseto Valfortore: attivata postazione 118 e piano straordinario per riaprire i collegamentiProsegue senza sosta la gestione dell’emergenza viabilità a Roseto Valfortore, duramente colpito dal crollo del manto stradale lungo la S.