Il 25 aprile si svolge in un contesto segnato da tensioni e conflitti in diverse aree del mondo, tra cui Ucraina e Gaza. In questa giornata, varie figure pubbliche ricordano l'importanza di mantenere vivi i valori della Costituzione italiana, opponendosi alla normalizzazione della guerra. La riflessione si concentra sulla necessità di difendere la pace in un momento storico caratterizzato da nuove sfide internazionali.

? Cosa sapere Enrico Panunzi riflette sul 25 aprile tra i conflitti in Ucraina e Gaza.. Il vicepresidente del Lazio richiama i valori della Costituzione contro la normalizzazione della guerra.. Il 25 aprile 2026 vede Enrico Panunzi riflettere sulla necessità di un impegno costante per la pace in un mondo frammentato da conflitti diffusi, tra Ucraina e Medio Oriente. Il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio ha voluto dare un senso profondo alla ricorrenza della Liberazione, evitando che si riducesse a una semplice celebrazione automatica. La data odierna non è solo un ricordo, ma un punto di partenza che si lega indissolubilmente a tre momenti cardine della storia nazionale: il 25 aprile 1945, il 2 giugno 1946 e il 27 dicembre 1947, quando venne promulgata la Costituzione, poi entrata in vigore il primo gennaio 1948.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 25 Aprile: la sfida di difendere la pace tra i nuovi conflitti mondiali

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