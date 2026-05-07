Tre Golfi | a Sorrento tre settimane di grande vela aspettando l' America' s Cup

A Sorrento si stanno per svolgere tre settimane dedicate alla vela, culminando con l’attesa della regata più importante, l’America’s Cup. La Sailing Week 2026 riunisce eventi di rilievo internazionale e coinvolge equipaggi provenienti da diversi paesi. La manifestazione si svolge nel tratto di mare tra la costa sorrentina e le isole vicine, attirando appassionati e addetti ai lavori da tutto il mondo. La regata, prevista alla fine del ciclo, rappresenta un momento centrale dell’intera iniziativa.

A una quindicina di mesi dall’America’s Cup, le acque del Golfo di Napoli e di Sorrento si regalano tre settimane di grande vela internazionale. La Tre Golfi Sailing Week 2026 unisce in un unico grande evento il prestigioso Campionato del Mondo ORC, la storica 71ª Regata dei Tre Golfi e il Campionato Europeo IMA Maxi. Un appuntamento che vedrà convergere nel cuore del Mediterraneo i migliori equipaggi e molte delle barche più competitive del panorama velico Dalla tradizione della Tre Golfi, con il suo percorso di 150 miglia tra le isole di Ponza e Li Galli, alle sfide tecniche delle regate costiere nel golfo di Sorrento, l'evento offrirà una serie di competizioni al massimo livello.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tre Golfi: a Sorrento tre settimane di grande vela, aspettando l'America's Cup Notizie correlate Tre Golfi Sailing Week: record storico con 211 yacht in gara tra Napoli e Sorrentoa Tre Golfi Sailing Week 2026 segna un traguardo storico, con 211 yacht iscritti tra le flotte ORC, Maxi e Multihull, stabilendo il record assoluto... America’s Cup di vela a Napoli in diretta in chiaro sulla Rai’America’s Cup Partnership (ACP) annuncia che i diritti media in chiaro per l’Italia della Louis Vuitton 38/a America’s Cup sono stati assegnati in... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tre Golfi Sailing Week, a Napoli e Sorrento un mese all'insegna della grande vela; Sorrento e Napoli protagoniste della vela internazionale con la Tre Golfi Sailing Week 2026; Sorrento. Partite le regate del mondiale Orc della Tre Golfi Sailing Week – foto –; TRE GOLFI SAILING WEEK 2026. Sorrento e Napoli protagoniste della vela internazionale con la Tre Golfi Sailing Week 2026Al via uno degli eventi più importanti della stagione velica con oltre 200 imbarcazioni iscritte tra Mondiale ORC, Europeo IMA Maxi e la storica Regata dei Tre Golfi ... ilgazzettinovesuviano.com Sorrento. Partite le regate del mondiale Orc della Tre Golfi Sailing Week – foto –Con il Campionato del Mondo Orc, in programma fino al 14 maggio, si è aperta oggi la Tre Golfi Sailing Week 2026, uno dei più importanti appuntamenti della vela internazionale di questa stagione, che ... sorrentopress.it RocketNikka pronto al via Debutto in Classe 0 alla 71ª Regata dei Tre Golfi. Il wallyrocket51 di Roberto Lacorte è diretto a Napoli per la prova d'apertura del Mondiale ORC 2026: equipaggio esperto, progetto Botin-Wally e obiettivo massimo. Link dell’artic - facebook.com facebook Tre Golfi Sailing Week, a Napoli e Sorrento un mese all'insegna della grande vela x.com