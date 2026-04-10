Diserta sabota resisti | a Monza tre giorni di mobilitazione contro la guerra

Durante il fine settimana della Festa della Liberazione a Monza, si sono svolti tre giorni di mobilitazione organizzati dal centro sociale locale. L'evento ha visto la partecipazione di diversi gruppi e cittadini che si sono riuniti per protestare contro la guerra, con attività e iniziative diffuse nel centro cittadino. La mobilitazione ha coinvolto diverse aree della città, attirando attenzione sulle questioni legate al conflitto in corso.

Nel fine settimana della Festa della Liberazione a Monza il centro sociale si mobilita contro la guerra.Si intitola “Diserta, sabota, resisti” l’iniziativa promossa dalla Foa Boccaccio nelle giornate del 24, 25 e 26 aprile.I motivi della mobilitazione“Di fronte all'occupazione genocidiaria della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it No Kings: a Roma la due giorni di mobilitazione globale contro le guerreCosa: Il festival e corteo nazionale “No Kings”, mobilitazione globale per la pace e i diritti.