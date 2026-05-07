Secondo un’indagine recente, tre genitori su quattro si dedicano al controllo dei figli, mentre due su tre riescono a risolvere i problemi che si presentano. Questa situazione riflette un’immagine dei genitori italiani di oggi, tra la volontà di favorire l’autonomia dei figli e un monitoraggio continuo che può limitare la loro libertà. La dinamica tra autonomia e controllo resta al centro delle relazioni familiari.

AGI - L’immagine dei genitori italiani contemporanei è sospesa tra il desiderio di promuovere l’indipendenza dei figli e un monitoraggio pervasivo che ne limita l’effettiva libertà. Secondo il Rapporto “Essere genitori oggi. Valori e significati della genitorialità nella società italiana”, presentato a Roma dal Censis, il 60% dei padri e delle madri si definisce “discreto e non invadente”. Tuttavia, i dati smentiscono parzialmente questa percezione: il 78,1% supervisiona costantemente amicizie, studi e interessi, mentre il 31,6% controlla regolarmente diari o cellulari. La gestione del controllo e dell’autonomia dei genitori. Nonostante il 92,3% dei genitori dichiari che per crescere bene sia utile confrontarsi con errori e fallimenti, la tendenza all' intervento diretto resta elevata.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Tre genitori su 4 controllano i figli, ma 2 su 3 risolvono i problemi

Notizie correlate

Crescere figli oggi: il carico mentale pesa su quasi 6 genitori su 10Una survey curata da Uppa, media company specializzata nella salute di bambine e bambini, su circa 3.

Cremonese Milan 0-2: i rossoneri sprecano di tutto e sbattono su Audero. Ma risolvono nel finale con Pavlovic-LeaoBernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City…».

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Istruzione: il livello dei giovani è troppo legato a quello dei genitori; Genitori e figli adulti: tre incontri per ritrovare il dialogo; Genitori e figli adulti, a Cuneo tre incontri per ricostruire il dialogo familiare; Abbandono scolastico in Italia: il 22,8% dei giovani lascia gli studi prima del tempo se i genitori hanno solo la licenza media.

Ricerca Eumetra: 3 genitori su 4 preoccupati per futuro famiglia(Teleborsa) - In un contesto sociale percepito come instabile e incerto, la protezione della famiglia e la progettualità per il domani diventano le priorità assolute dei genitori italiani. Secondo i n ... teleborsa.it

Genitori o figli Tre tappe nel territorio portogruarese, tutte con orario dalle 20:30 alle 22:30. Queste serate rappresentano un'occasione di confronto tra genitori, utili nel quotidiano in famiglia. A Lugugnana di Portogruaro, allo Space Mazzini (via Fausta 85): • - facebook.com facebook