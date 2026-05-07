Un'architetta è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali, a pochi passi da casa sua. La vittima stava tornando nel suo quartiere quando l’incidente è avvenuto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi delle forze dell’ordine. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli investigatori.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Stava rientrando verso casa, a poca distanza dal luogo in cui viveva, quando è stata investita mentre attraversava la strada. Aspasia Bormioli, architetta, docente e saggista, è morta martedì sera in viale dei Colli Portuensi, a Roma, dopo essere stata travolta sulle strisce pedonali all’altezza del civico 106. Chi era Aspasia Bormioli. Aspasia Bormioli avrebbe compiuto 73 anni nel prossimo mese di dicembre. Nata a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, aveva studiato architettura a Valle Giulia e successivamente si era stabilita nella Capitale. Libera professionista, era conosciuta anche per la sua attività di docente e saggista.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Travolta sulle strisce mentre attraversa la strada: la tragica fine dell’architetta Bormioli

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Travolta e uccisa in sella alla bici: scatta l’arresto per il conducente #Cesena - facebook.com facebook

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