Torre Maura piazza degli Alcioni si rifà il look | rimossi i banconi per fare il nuovo asfalto

A Torre Maura, nella piazza degli Alcioni, sono stati rimossi i banconi in vista di un intervento di rifacimento del manto stradale. L’intervento rappresenta il primo passo di un progetto che prevede la ripavimentazione dell’area e la realizzazione di un nuovo mercato. I lavori sono stati avviati con l’obiettivo di migliorare la viabilità e riqualificare lo spazio pubblico.

È il primo passo che porterà ad una ripavimentazione dell'area e alla realizzazione del nuovo mercato. Siamo a Torre Maura, nel VI municipio delle Torri di Roma. A piazza degli Alcioni sono terminati gli interventi di rimozione di tre banchi del mercato, ormai degradati e inutilizzati. Un.🔗 Leggi su Romatoday.it

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