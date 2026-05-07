Torna a stringere la mano della figlia morta grazie a un trapianto | la storia di Jackie Kirwan

Dopo la morte della figlia di 33 anni, la madre ha dato il consenso alla donazione degli organi e dei tessuti. Qualche tempo dopo, è stata contattata da una donna che aveva ricevuto il trapianto della mano sinistra della giovane. La storia riguarda il recupero di questa mano attraverso un intervento di trapianto e il successivo riavvicinamento tra madre e figlia attraverso questa connessione.