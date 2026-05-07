Topi crolli e paura L' inquietante caso delle ex Tabacchine di Ponte Valleceppi

Nella zona di Ponte Valleceppi, le ex “Tabacchine” si trovano in condizioni di completo abbandono, con parti dell'edificio crollate e il sito infestato da topi. I residenti hanno segnalato più volte la necessità di interventi per mettere in sicurezza l’area e avviare le operazioni di bonifica, ma finora nessuna misura concreta è stata adottata. Il luogo, un tempo simbolo di archeologia industriale, si presenta ora come un rudere.

Un monumento di archeologia industriale ridotto a rudere tra ratti e macerie, mentre i residenti chiedono invano messa in sicurezza e bonifica.C’era un tempo in cui il grande capannone di via Arno risuonava del lavoro di centinaia di donne. Oggi quel suono è stato sostituito dal rumore dei crolli.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Boato nella notte, fatto esplodere il bancomat delle Poste a Ponte ValleceppiPerugia, 4 aprile 2026 – Nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 aprile è stato fatto saltare lo sportello bancomat delle Poste a Ponte Valleceppi. Leggi anche: "Stop ai seggi nelle scuole. C’è il Cva di Ponte Valleceppi"