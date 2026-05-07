Tennis Berrettini subito eliminato a Roma

Matteo Berrettini è stato eliminato al primo turno degli Internazionali BNL d’Italia in corso a Roma. La partita si è conclusa con la sua sconfitta, impedendogli di proseguire nel torneo. L’evento si sta svolgendo nella capitale italiana e rappresenta uno dei primi incontri della stagione sulla terra battuta. La sua eliminazione è stata ufficializzata poco dopo la conclusione del match.

Roma, 7 mag. (askanews) – Matteo Berrettini si ferma al primo turno agli Internazionali BNL d’Italia 2026. Il suo torneo dura un’ora e mezza. Alexey Popyrin, più efficace con il servizio e in risposta, chiude 62 63 e festeggia la prima vittoria in un Masters 1000 dallo scorso agosto. “Non sono riuscito a gestire il mio avversario, le emozioni e le insidie che questo torneo nasconde” ha detto in conferenza stampa dopo la partita. “Sono deluso, era una partita che tenevo ma sapevamo non sarebbe stata facile. A sprazzi penso di aver giocato anche bene ma questo è uno sport che ha bisogno di continuità, i troppi alti e bassi non pagano”. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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