Tempio del Donatore | nuova luce LED per proteggere l’arte e il sacro

È stata installata una nuova illuminazione a LED nel Tempio del Donatore, con l’obiettivo di preservare gli affreschi e le opere sacre presenti. La modifica ha comportato il rifacimento dell’impianto elettrico per rispettare le norme di sicurezza e garantire una migliore efficienza energetica. In particolare, l’affresco di Carmelo Puzzolo ora beneficia di una luce più delicata, studiata per ridurre i rischi di deterioramento dovuti alle emissioni luminose.

? Cosa scoprirai Come influisce la nuova luce sull'affresco di Carmelo Puzzolo?. Quali rischi tecnici hanno costretto al rifacimento dell'impianto elettrico?. Chi ha finanziato l'intervento da oltre ventimila euro?. Come protegge la tecnologia LED il crocifisso veneziano del XV secolo?.? In Breve Investimento superiore a 20 mila euro finanziato tramite risparmi e offerte ODV Tempio.. Nuova luce LED valorizza l'affresco di Carmelo Puzzolo del 1986 e crocifisso del XV secolo.. Intervento tecnico sostituisce conduttori e messa a terra per l'edificio inaugurato nel 1979.. Gestione autonoma garantisce la tutela del monumento situato in area patrimonio Unesco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tempio del Donatore: nuova luce LED per proteggere l’arte e il sacro Notizie correlate Luce nuova per il Meratese: i led nei lampioni di 12 comuniSono partiti i lavori di riqualificazione dell'illuminazione pubblica nel Meratese. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Tempio del Donatore: completati i lavori all’impianto di illuminazione - AVIS; STADI26: AVIS accanto a Tiziano Ferro nel nuovo tour - AVIS; Nuova illuminazione per il Tempio del Donatore a Pianezze. Nuova illuminazione per il Tempio del Donatore a PianezzeIntervento da oltre 20 mila euro per mettere in sicurezza l’impianto e rinnovare la luce interna del monumento. nordest24.it Domenica 19 aprile 2026 una delegazione dell'AVIS di Ferrara si è recata presso il "Tempio del Donatore" sito sulle prealpi di Valdobbiadone. Don Bruno, parroco, ha officiato la Santa Messa a cui erano presenti il presidente di AVIS Villorba, Daniele Rottari, - facebook.com facebook