Durante la cerimonia dei David di Donatello 2026, l'attrice ha indossato un abito scintillante che ha attirato l'attenzione tra i presenti. La serata si è svolta a Cinecittà, con numerosi protagonisti del cinema italiano che sono arrivati per celebrare il settore. La manifestazione ha previsto premi in diverse categorie, con partecipazioni di attori, registi e produttori. La premiazione si è conclusa con una cena di gala presso la location storica.

Sotto gli abbaglianti riflettori di Cinecittà, il cinema italiano ha vissuto la sua notte più magica. Stiamo ovviamente parlando dei David di Donatello 2026: tra la performance ineccepibile di Annalisa a rompere il ghiaccio, le premiazioni previste e qualche doverosa parentesi a sfondo politico, la serata è proceduta come da copione e non si è trattato semplicemente di una sfilata di statuette, piuttosto di un vero e proprio duello di stile. Ebbene sì, ancora una volta il glamour ha avuto la sua grossa fetta d’importanza. Tra icone consacrate e giovani talenti che sanno esattamente il fatto loro, a brillare un po’ più di altre è stata una ed una sola: Tecla Insolia, tornata su quello stesso palco in veste di attrice oramai affermata dopo l’enorme successo dello scorso anno, nonché come clamorosa trendsetter.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tecla Insolia Flapper Girl ai David di Donatello 2026, il look scintillante colpisce nel segno

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