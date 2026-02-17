Tecla Insolia orgoglio italiano alla Berlinale | il suo pizzo nero domina il red carpet

Tecla Insolia, cantante e attrice italiana, ha attirato l’attenzione alla Berlinale 2026 indossando un abito di pizzo nero che ha fatto parlare di sé. La sua presenza sul tappeto rosso ha sorpreso molti, grazie alla semplicità con cui ha affrontato la scena. Con un sorriso sicuro, ha mostrato un look elegante e senza artifici, attirando gli sguardi di fotografi e spettatori. La scelta di un vestito così sobrio ma raffinato ha lasciato un segno deciso tra le star più famose.

Arriva sul red carpet della Berlinale 2026 con la naturalezza di chi non ha bisogno di alzare la voce per farsi notare. Tecla Insolia è l'unica italiana tra gli European Shooting Stars e affida il suo racconto a un look total Valentino che unisce memoria fashion, costruzione couture e una leggerezza contemporanea. Un'immagine precisa, coerente, già adulta. Tecla Insolia alla Berlinale 2026 in total Valentino. Il nero è il punto di partenza, ma qui diventa un esercizio di profondità. Il top in pizzo, costruito come una canottiera dalla linea morbida, lavora sulla trasparenza con un disegno grafico raffinato che lascia intravedere la pelle senza mai risultare scoperto.