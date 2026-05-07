Taranto nuovo direttore per il Circolo Sottufficiali della Marina Militare

A Taranto si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne al Circolo Sottufficiali della Marina Militare, con il Primo Luogotenente Damiano Caputo che ha lasciato il comando e il Primo Luogotenente Vincenzo Palazzo che ha assunto il nuovo ruolo. La cerimonia si è tenuta nei giorni scorsi e ha visto la partecipazione di ufficiali e membri della squadra.

Tarantini Time Quotidiano Avvicendamento alla guida del Circolo Sottufficiali della Marina Militare di Taranto, dove nei giorni scorsi si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne tra il Primo Luogotenente Damiano Caputo e il Primo Luogotenente (r) Vincenzo Palazzo. Quest’ultimo è stato richiamato in servizio dalla riserva con Decreto Ministeriale, a sei anni dal congedo, per assumere la direzione di uno dei circoli più rappresentativi della base navale ionica. Nel corso della sua carriera, Palazzo ha maturato una lunga esperienza all’interno della Forza Armata e ha ricoperto anche incarichi associativi, tra cui la presidenza dell’Associazione “Nastro Verde” per militari decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana – sezione interregionale Puglia e Basilicata, oltre al ruolo di coordinatore della quinta circoscrizione territoriale.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, nuovo direttore per il Circolo Sottufficiali della Marina Militare Notizie correlate Chiusura dell’asilo nido “Mar Grande” a Taranto: USIM ottiene il posticipo dei lavori della Marina MilitareUna soluzione concreta per evitare disagi a 26 famiglie: questo il risultato dell’intervento di USIM – Unione Sindacale Italiana Marina, dopo... Essere istruttore in una scuola sottufficiali dell’Aeronautica MilitareEssere istruttore in una Scuola Sottufficiali dell’Aeronautica Militare è un ruolo di alto prestigio e responsabilità, che... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Settimana velica Accademia Navale di Livorno, Usa vincono Naval Academies Regatta; Marina | via i blocchi ai parcheggi del Lagora per i soci del circolo.