Negli ultimi anni, il Gruppo Hera ha effettuato più di 850 interventi di efficientamento energetico su impianti, sedi e mezzi aziendali. Questi interventi sono stati realizzati all’interno dell’azienda e riguardano diverse aree operative, contribuendo a migliorare la gestione delle risorse energetiche. Tali iniziative si inseriscono in un quadro di soluzioni pratiche adottate sul territorio per favorire la transizione energetica.

Sul fronte interno il Gruppo Hera ha realizzato negli anni oltre 850 interventi di efficientamento energetico sui propri impianti, sedi e mezzi aziendali, ottenendo risultati significativi. Accanto alla riduzione delle emissioni dirette, il contributo del Gruppo si misura anche nelle emissioni evitate o compensate grazie alle attività gestite: dalla produzione di energia rinnovabile agli interventi di efficienza energetica presso i clienti, dallo sviluppo del teleriscaldamento alle infrastrutture per la mobilità elettrica. Azioni che contribuiscono in modo concreto agli obiettivi climatici e dimostrano come la transizione energetica possa tradursi in benefici tangibili.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tante soluzioni concrete e diffuse per la transizione

Notizie correlate

Leggi anche: Democrazia sovrana popolare: "Soluzioni concrete per la sicurezza dei cittadini"

Dsu a Siena, Bezzini in pressing: "Soluzioni rapide e concrete""Le parole del presidente del Dsu Toscana, Marco Del Medico, vanno nella giusta direzione, ma ora serve concretezza e rapidità".

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Tante soluzioni concrete e diffuse per la transizione; Il giusto rumore sociale; Dai cantieri Aca al Dopolavoro Ferroviario: Toppetti (FI) porta i problemi di corso Vittorio nelle commissioni comunali; Casa di riposo Barletta. Azione: Tante promesse, nessuna soluzione concreta.

Tante soluzioni concrete e diffuse per la transizioneSul fronte interno il Gruppo Hera ha realizzato negli anni oltre 850 interventi di efficientamento energetico sui propri impianti, sedi e mezzi aziendali, ottenendo risultati significativi. Accanto ... quotidiano.net

Fitto: ‘Dall’Ue soluzioni concrete e flessibili contro il caro-energia’La Commissione apre a soluzioni concrete e flessibili contro la crisi energetica. Il pacchetto Accelerate Eu combina misure immediate e interventi ... corrieresalentino.it

Nuovi arrivi, idee utili e tante soluzioni per ogni esigenza ti aspettano da Pubblistore. Passa in negozio e scopri tutte le novità del momento. Acquista online su www.pubbli-store.com - facebook.com facebook