Svelati i segreti di un'isola artificiale scozzese di 5.000 anni | è un crannog realizzato prima di Stonehenge

Un team di studiosi ha utilizzato un nuovo metodo di analisi per studiare un'antica isola artificiale situata in un lago scozzese. Questa struttura, conosciuta come crannog, risale a circa 5.000 anni fa, ovvero prima della costruzione di Stonehenge. La scoperta permette di comprendere meglio le tecniche costruttive e le pratiche insediative di quel periodo. La ricerca rappresenta un passo avanti nello studio delle civiltà preistoriche della regione.

Grazie a un nuovo metodo di analisi i ricercatori hanno svelato i segreti di un'antichissima isola artificiale in un lago della Scozia. Si tratta di un crannog di 5.000 anni, realizzato prima del celebre sito di Stonehenge.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Fiji, scoperta isola artificiale di 1.200 anni: “È fatta di conchiglie, creata con scarti alimentari”Nell'arcipelago delle Fiji è stata scoperta una nuova isola quasi interamente composta da conchiglie di molluschi.

La sorpresa di Pasqua di un supermercato scozzese: prende per sbaglio 38.000 banane (e regala l’eccedenza)Un errore tecnico nel sistema di ordinazione di un supermercato ha trasformato una fornitura di routine in un evento di solidarietà senza precedenti...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Settimana dedicata all’arte tra tesori svelati e segreti; Da Hollywood a Cagliari: i segreti dei più grandi film svelati nella rassegna Sembianze. Il programma dal 5 all'8 maggio; Cervello umano, svelati i segreti della nascita dei neuroni: lo studio d’eccellenza che apre a nuove cure; Resonance: A Plague Tale Legacy, svelati i segreti di Sophia nel primo Devblog.

Frutta secca quando mangiarla: svelati tutti i segretiLa frutta secca è ricca di grassi buoni e fibre, ma il momento della giornata fa la differenza. Tutti i dettagli. newsmondo.it

Napoli, i segreti di McTominay svelati da Gilmour: Ama la vita tranquilla, non sa quanti meriti abbiaIl legame tra il Napoli e la Scozia è sempre più forte e la BBC ha deciso di celebrarlo con uno speciale: queste le parole di Gilmour ... gonfialarete.com

OSIMO - Svelati questa mattina tutti gli appuntamenti dell'evento in calendario per il 23 e 24 maggio nel centro storico che resterà chiuso al traffico. Maxi parcheggio aperto con orari estesi - facebook.com facebook

F1, Nikolas Tombazis fa chiarezza sull’ADUO: svelati i modi e i tempi - x.com