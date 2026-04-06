Durante le festività pasquali, un supermercato scozzese ha vissuto un episodio insolito a causa di un errore nel sistema di ordinazione. La consegna prevista di prodotti alimentari ha portato alla ricezione di 38.000 banane, un quantitativo molto superiore a quello ordinato. La merce in eccesso è stata distribuita ai clienti come dono, creando così un momento inaspettato di solidarietà tra la clientela.

Un errore tecnico nel sistema di ordinazione di un supermercato ha trasformato una fornitura di routine in un evento di solidarietà senza precedenti durante il periodo pasquale. Invece dei trecento chili di banane previsti, il punto vendita si è ritrovato con una consegna colossale di trecentottanta casse, per un totale stimato di circa trentottomila frutti. L’impossibilità di restituire l’eccedenza a causa delle avverse condizioni meteorologiche ha spinto la direzione a regalare l’intera scorta alla comunità locale per evitarne il deperimento. L’episodio si è verificato presso il punto vendita Tesco di Kirkwall, principale centro delle Isole Orcadi, in Scozia. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - La sorpresa di Pasqua di un supermercato scozzese: prende per sbaglio 38.000 banane (e regala l’eccedenza)

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