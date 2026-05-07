Un nuovo modello di SUV sta attirando l'attenzione per il suo design estremo, caratterizzato da una struttura senza montante centrale. Questa scelta solleva domande sulla sicurezza dei passeggeri in caso di incidente. Inoltre, il sistema di vetro su vetro, che permette di eliminare i montanti, crea problemi di insonorizzazione all’interno dell’abitacolo. Questi aspetti sono al centro di discussioni tra esperti e potenziali acquirenti.

? Cosa scoprirai Come può un SUV senza montante garantire la sicurezza dei passeggeri?. Perché il sistema vetro su vetro mette a rischio l'insonorizzazione?. Quanto è realistica la potenza di 1.876 CV promessa da Dreame?. Cosa nasconde il malfunzionamento dei display durante le prove video?.? In Breve Motori quadrupli da 1.399 kW garantiscono scatto da 0 a 100 in 1,8 secondi.. Batterie allo stato solido con densità energetica di 450 Whkg superano i competitor.. L'influencer Han Lu ha diffuso immagini degli interni tramite la piattaforma Weibo.. Debutto ufficiale del prototipo previsto per il CES 2026.. Il colosso tecnologico Dreame ha presentato il prototipo Nebula 01X, un SUV elettrico fastback che promette prestazioni estreme dopo il debutto al CES 2026, sollevando però interrogativi sulla sua reale fattibilità industriale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - SUV Dreame Nebula 01X: design estremo e dubbi sulla fattibilità

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