Al Teatro Golden, a partire dal 7 maggio, sarà rappresentato uno spettacolo che racconta la vicenda di supereroi disillusi e inattivi, che però trovano una nuova occasione grazie all'intervento di una giovane figura femminile molto popolare sui social. La narrazione si concentra sui personaggi che, dopo aver abbandonato le proprie responsabilità, si ritrovano coinvolti in una rinascita ispirata dall'incontro con questa protagonista moderna.

In scena la storia dei supereroi che non ce l'hanno fatta per pigrizia ed incostanza, ma che poi torneranno sulla cresta dell'onda grazie all'incontro con una eroina moderna e molto seguita sui social. Il confronto tra il vecchio ed il nuovo sarà esilarante con tratti patetici. Da scoprire se questo gruppo di sgangherati riuscirà a salvare la Terra Supersarà alTeatro Goldendal7al17 maggio. La commedia, la cui regia è diAndrea Palotto, è scritta daAlessandra Mericoche sarà in scena conEnzo Casertano,Beatrice Fazi, Giuseppe Cantoree con la partecipazione straordinaria diGianni Ferreri. Super narra la storia di alcuni simpatici supereroi, come Strongman e BigMaind, che non ce l’hanno fatta.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Super al Teatro Golden dal 7 maggio

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