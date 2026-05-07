Sul podio è tornato l' inno russo Ma il nuoto dice no

Il 13 aprile, la federazione internazionale di nuoto ha deciso di ripristinare la partecipazione degli atleti russi e bielorussi ai propri eventi, con effetto immediato. Questa decisione ha suscitato reazioni nel mondo sportivo, mentre sul podio si è ascoltato nuovamente l'inno russo. La scelta ha generato discussioni tra chi sostiene il ritorno degli atleti e chi si oppone alla ripresa delle competizioni con partecipanti provenienti dai due paesi.

Le note dell’inno russo sono tornate a risuonare nello sport mondiale. A una settimana esatta dal Giorno della Vittoria, che si celebra il 9 maggio di ogni anno per ricordare la resa della Germania nazista durante la Seconda guerra mondiale, sabato 2 maggio Kira Cherezova e Valentina Gerasimova si sono imposte nella finale del duo libero nella tappa della Coppa del Mondo di nuoto artistico disputata a Xi’an (Cina). E sul podio, insieme alle connazionali Kristina Chekhanova e Anastasiia Sidorina e alle giapponesi Moe Higa e Tomoka Sato, hanno potuto ascoltare per la prima volta dopo oltre quattro anni il brano scritto nel 2000 da Sergej Michalkov.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sul podio è tornato l'inno russo. Ma il nuoto dice no Inno russo a Radio 24 #lazanzara Notizie correlate Nuoto: trionfo nel sincro, dopo quattro anni risuona l'inno russoAGI - Dopo oltre quattro anni l'inno russo è risuonato per una vittoria sportiva a livello mondiale. Nuoto. Ns Emilia sale sul podio a Riccione. Bulzoni migliora anche il suo tempoI Criteria nazionali giovanili che si sono disputati dal 26 marzo al 2 aprile allo Stadio del Nuoto di Riccione rappresentano il culmine della... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Michele Mariotti sul podio e Andrea Lucchesini al pianoforte; Baldassarri determinato a tornare sul podio dopo Gara 2 in Ungheria: Un quarto posto è buono per tenerti concentrato; Save the children, Valle d'Aosta torna sul podio per sostegno alle madri; Baroncini torna sul podio, secondo alla Vuelta a Asturias. Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Miami 2026: Leclerc sul podio, Antonelli penalizzato, la McLaren è tornataOggi pomeriggio è andata in scena la Sprint Race del GP di Miami 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito semicittadino della località ... oasport.it Sprint Miami: Norris guida la doppietta McLaren, Leclerc sul podio. Antonelli penalizzatoLa McLaren domina la Sprint Race di Miami. Charles Leclerc chiude terzo con la Ferrari, mentre Kimi Antonelli perde il quarto posto per una penalità di 5 secondi per track limits ... gpone.com ECCELLENZA SPORTIVA: PAGLIETA SUL PODIO REGIONALE! Un traguardo eccellente per i nostri giovani atleti: la classe 3^B della Scuola Secondaria di I grado è ufficialmente Campione Regionale di pallavolo mista! Il sindaco Ernesto Graziani e - facebook.com facebook Università dell'Aquila sul podio al contest di architettura Saint-Gobain. Secondo e terzo posto alla fase nazionale con i progetti 'Korak Zelen' e 'The Green Leap' #ANSA x.com