Colleferro un presidio contro la violenza di genere | inaugurate la stanza rosa e una panchina rossa in Commissariato

A fare gli onori di casa è stato il Dirigente del Commissariato, il Commissario Capo Antonio Mazza, che ha accolto le numerose autorità intervenute Un passo concreto e denso di significato per contrastare il dramma della violenza sulle donne e offrire un rifugio sicuro alle vittime. Nelle ore scorse presso il Commissariato di Polizia di Colleferro, situato all'interno della Cittadella della Giustizia, sono stati ufficialmente inaugurati due nuovi spazi interamente dedicati all'accoglienza e alla tutela di chi subisce abusi. A fare gli onori di casa è stato il Dirigente del Commissariato, il Commissario Capo Antonio Mazza, che ha accolto le numerose autorità intervenute. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

