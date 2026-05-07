Nel corso di un concorso dedicato allo sport, circa 150 mila persone hanno espresso il loro voto per premiare i progetti scolastici. Sono stati selezionati 79 studenti che hanno ottenuto il riconoscimento come vincitori. La competizione ha coinvolto studenti di diverse scuole, che hanno presentato iniziative legate all’attività sportiva e alla promozione di uno stile di vita sano. La giuria ha valutato i progetti sulla base di criteri specifici stabiliti dal regolamento.

? Cosa scoprirai Chi sono i 79 studenti vincitori del concorso Il Bello dello Sport?. Come hanno fatto 2.000 ragazzi a incontrare i grandi campioni del nuoto?. Quali scuole riceveranno il bonus economico per l'impegno scolastico?. Dove si svolgerà l'Olimpiade delle Scuole con 2.200 studenti partecipanti?.? In Breve 23 maggio premiazione 79 studenti vincitori presso Piazza delle Feste a Genova. 22 maggio apertura Festa dello Sport con Olimpiade delle Scuole al Porto Antico. Bonus da 300 euro a IC Sampierdarena e IC Maddalena Bertani per merito scolastico. Incontri con atleti come Francesco Bocciardo e Filippo Armaleo per 2.000 studenti. Circa 150 mila voti hanno scelto gli sportivi liguri dell’anno durante la ventisettesima edizione di Stelle nello Sport, un percorso che ha portato i numeri a toccare livelli record.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stelle nello Sport: 150 mila voti e il successo dei progetti scolastici

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