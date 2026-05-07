Il Presidente della Regione Lazio ha firmato la dichiarazione dello stato di calamità naturale a seguito degli eventi recenti. La decisione arriva in risposta ai danni provocati dalle intense piogge che hanno interessato diverse aree della regione. La dichiarazione permette di attivare interventi di emergenza e di richiedere contributi per fronteggiare la situazione. La Regione ha inoltre avviato le procedure per coordinare le risorse necessarie alla gestione dell’emergenza.

"Bene che il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, abbia firmato la dichiarazione dello stato di calamità: un atto importante e atteso che consente ora di attivare tutte le misure previste per fronteggiare le conseguenze degli eventi calamitosi di gennaio e febbraio, tra questi anche la frana che ha isolato il Borgo di Isola Farnese nel Municipio XV di Roma. Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Presidente Rocca per l'attenzione dimostrata verso i territori colpiti. È fondamentale che, tra gli interventi conseguenti, sia prevista attraverso la Presidenza del Consiglio anche l'adozione di urgenti e straordinari provvedimenti per la riparazione dei danni e il ritorno alle normali condizioni di vita.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Stefano Peschiaroli: "Bene Governatore Rocca su stato di calamità"

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