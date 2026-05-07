Spopolamento dei piccoli Comuni | Qui siamo in controtendenza

Un piccolo paese sta vivendo una situazione insolita rispetto alle statistiche nazionali. Secondo i dati dell'Istat, molti comuni di piccole dimensioni continuano a perdere residenti, ma questo non vale per Terricciola, che registra un incremento di abitanti. La crescita di questo centro contrasta con la tendenza generale di spopolamento dei piccoli centri italiani, confermando che non tutte le comunità seguono lo stesso andamento.

Un piccolo Comune che cresce. Si tratta di Terricciola che inverte una tendenza nazionale certificata dai dati Istat. Nel 2025 la capitale della fragola e del vino della Valdera ha visto aumentare la popolazione residente. Un dato straordinario se si considera cosa sta succedendo in molti Comuni italiani sotto i 5mila abitanti. Sulla base dei rilevamenti Istat e delle dinamiche censuarie 2024-2025, i territori d’Italia sotto i 5mila abitanti confermano una tendenza strutturale al calo demografico, accentuata dallo spopolamento nelle aree interne. A Terricciola invece il numero di residenti è passato dai 4.360 del 2024 ai 4.371 censiti alla fine del 2025.🔗 Leggi su Lanazione.it

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