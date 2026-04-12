L’Italia si conferma uno dei paesi con la più alta aspettativa di vita, arrivando a una media di 83,4 anni. Tuttavia, esiste una differenza significativa tra le regioni del Nord e quelle del Sud, con le prime che registrano valori più elevati rispetto alle seconde. La questione della longevità coinvolge quindi aree geografiche con caratteristiche socio-economiche diverse, evidenziando un divario che si mantiene nel tempo.

L’Italia si conferma una delle nazioni leader a livello globale per la longevità dei suoi cittadini, con una media di vita che raggiunge gli 83,4 anni, nonostante persista un divario strutturale tra le regioni del Nord e quelle del Sud. I dati più recenti delineano un quadro di straordinari progressi sanitari accumulati nel tempo, ma mettono in luce come la geografia influenzi ancora pesantemente l’aspettativa di vita, con punte che scendono sotto gli 82 anni in alcune aree meridionali. Un secolo di conquiste mediche tra igiene e progresso sociale. Il percorso che ha trasformato l’Italia in un’officina di longevità è il risultato di una metamorfosi profonda iniziata molto tempo fa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia, traguardo di longevità: la sfida tra Nord e Sud

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