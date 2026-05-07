Spagna il portiere dei record | Angel tra i pali a 70 anni

Un portiere spagnolo ha raggiunto un traguardo insolito: all'età di 70 anni, ha preso parte a una partita ufficiale nel campionato nazionale. Si tratta di Ángel Mateos González, che ha stabilito il record di età più avanzata per un giocatore in gara ufficiale nel Paese. La sua presenza in campo ha attirato l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori, diventando protagonista di questa curiosa tappa nel calcio locale.

A 70 anni il portiere Ángel Mateos González è diventato il più anziano a giocare una partita in un campionato ufficiale del Paese iberico. Domenica 3 maggio ha difeso i pali del Colunga, club asturiano di quinta divisione, nella sfida contro il Praviano. González è sceso in campo da titolare e ha disputato i primi 20 minuti, uscendo tra gli applausi dei tifosi dopo una parata e un gol subito.In un'intervista al giornale spagnolo El Comercio ha sottolineato come il calcio sia notevolmente cambiato rispetto a cinquant'anni fa: "Quando ho iniziato era uno sport diverso. I palloni, i campi. Avevo un secchio vicino alla porta per poter togliere l'acqua e il fango dal campo, cosa che a quei tempi accadeva quasi ogni volta che pioveva".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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