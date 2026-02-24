Un gruppo ha organizzato un sistema illecito per ottenere priorità all’ufficio immigrazione di Prato, sfruttando pagamenti e minacce. La causa principale riguarda la richiesta di favori e trattamenti preferenziali a chi versava denaro, anche con violenza. Testimoni hanno raccontato di botte e intimidazioni per assicurarsi il controllo del flusso di richieste. Gli investigatori hanno smantellato questa rete che operava da mesi, impedendo a molte persone di accedere ai servizi ufficiali.

Avrebbero messo in piedi un’organizzazione finalizzata alla gestione illecita degli accessi all’ufficio immigrazione della questura di Prato. Un vero e proprio “racket”, volto a guadagnare sulla pelle dei richiedenti permesso internazionale: un migliaio d'euro euro per un posto in prima fila, priorità per chi era disposto a pagare ed intimidazioni verso chi si opponeva. È con questi sospetti che la polizia di Prato, su delega della locale procura, ha eseguito un decreto di perquisizione personale, locale e informatica, con contestuale sequestro, nei confronti di due cittadini cinesi di 47 anni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Prato, scoperto racket salta-fila davanti alla Questura, violenza verso chi non pagavaUn gruppo gestiva illegalmente il sistema di accesso davanti alla Questura di Prato, causando code e tensioni tra i richiedenti asilo.

Leggi anche: "Falsi permessi di soggiorno": il giudice rinvia la decisione sui rinvii a giudizio

Argomenti correlati

Soldi per entrare prima, priorità a chi pagava, botte e intimidazioni: scardinato 'racket' sui permessi di soggiorno; I prezzi dei biglietti di Sanremo 2026 sono più alti del 20% (ma sono comunque introvabili). La guida per evitare le truffe; Ricavi Champions: quanto hanno guadagnato finora le italiane; Fisco amico, restituisce più soldi ma manda più avvisi prima dei controlli: cosa si rischia se non si risponde.

"Ero uscito per bere ma mi servivano soldi, ho visto la gioielleria e ho deciso di entrare" Una rapina avvenuta con tutta tranquillità in sella ad un asino - facebook.com facebook