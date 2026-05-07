L'agrivoltaico avanzato rappresenta una soluzione che integra pannelli fotovoltaici con i terreni agricoli, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza produttiva. La sfida principale consiste nel trovare un equilibrio tra l’installazione di queste strutture e la tutela delle colture, evitando che l’una influisca negativamente sull’altra. La tecnologia si propone di adattarsi alle esigenze delle coltivazioni e alle condizioni di luce, ottimizzando così entrambi gli aspetti in modo contemporaneo.

La vera sfida dell’ agrivoltaico avanzato non è installare pannelli sopra i campi. È far sì che tecnologia fotovoltaica e produzione agricola si ottimizzino a vicenda in tempo reale, senza che l’una penalizzi l’altra. Il Kiwi Tour organizzato da iGreen System — EPC Contractor che progetta e realizza sistemi agrivoltaici avanzati totalmente integrati e complementari alle esigenze agricole ed agronomiche — ha mostrato dal vivo come questo sia possibile: 80 professionisti, agronomi e operatori del settore hanno visitato l’impianto realizzato su kiwi giallo per l’Azienda Agricola Canova a Faenza, dove pannelli agrivoltaici e tecnologie per l’agricoltura di precisione lavorano come un ecosistema unico.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sinergia tra campi e tecnologia. Con l’agrivoltaico avanzato si ottimizza la resa dei frutteti

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