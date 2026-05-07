Sicurezza stradale | Ferrara tra le tappe della campagna regionale ‘Guardiamoci negli occhi’

A Ferrara si svolge una delle tappe della campagna regionale ‘Guardiamoci negli occhi’, dedicata alla sicurezza stradale. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini sui comportamenti corretti, con particolare attenzione a ciclisti e motociclisti, gruppi più esposti ai rischi sulla strada. L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio volto a promuovere una maggiore attenzione e responsabilità tra chi utilizza le vie urbane.

Aumentare la consapevolezza dei cittadini e ridurre i rischi per gli utenti più vulnerabili della strada, in particolare ciclisti e motociclisti. È questo l’obiettivo della campagna regionale di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale ‘Guardiamoci negli occhi’, promossa dalla Regione.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate La sicurezza stradale in primo piano grazie a “Guardiamoci negli occhi”“Guardiamoci negli occhi” è la campagna promossa dall’Osservatorio Regionale per l’Educazione alla Sicurezza Stradale dell’Emilia-Romagna rivolta... "Guardiamoci negli occhi": il creator in cargo-bike attraversa il centro per la sicurezza stradaleAl via la campagna regionale dedicata a pedoni e ciclisti: giochi e riflessioni tra i passanti fino al Mausoleo di Teodorico Al momento conclusivo in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sicurezza stradale: il ponte di via Sabbiosa a Focomorto chiuso al transito veicolare in attesa degli interventi di ripristino; Blitz nel negozio di cicli: titolare denunciata per frode; Conclusi i lavori al ponte di Via Pelosa: un esempio di sinergia tra enti per la sicurezza e la viabilità del territorio; Sicurezza stradale a Ronchi: 100mila euro per illuminazione e strisce pedonali. Sicurezza stradale: il ponte di via Sabbiosa a Focomorto chiuso al transito veicolare in attesa degli interventi di ripristinoA seguito delle verifiche tecniche effettuate, che hanno evidenziato condizioni di degrado strutturale, l'Amministrazione comunale di Ferrara ha disposto la chiusura al traffico veicolare, da martedì ... cronacacomune.it Dramma sulla strada per Ferrara, scontro tra moto e muore un 60enneFerrara Una vittima e due feriti gravi, è questo il bilancio dell’incidente avvenuto poco dopo le 15 di oggi, 3 maggio, sulla strada arginale a Mazzorno Sinistro, frazione di Adria. Cos’è successo Un ... msn.com Sicurezza stradale alla scuola Igino Giordani: dopo l'investimento di un'insegnante, i genitori tornano a chiedere interventi urgenti in via dei Pini - facebook.com facebook In occasione della Giornata europea della sicurezza stradale, ho incontrato al MIT, insieme al vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, i ragazzi coinvolti nel progetto “On the Road”. Ci siamo confrontati su temi concreti - distrazio x.com