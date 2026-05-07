Quindici studenti hanno realizzato otto manifesti per sensibilizzare sui pericoli del web, utilizzando strumenti di intelligenza artificiale. Nei loro lavori hanno affrontato temi come il cyberbullismo, la condivisione di dati personali e le truffe online. L’obiettivo è evidenziare i rischi legati alla navigazione e promuovere un uso più consapevole delle piattaforme digitali. I manifesti sono stati presentati in un evento dedicato alla sicurezza digitale nelle scuole.

? Punti chiave Come hanno usato l'intelligenza artificiale per denunciare i rischi online?. Quali temi delicati hanno affrontato gli studenti nei loro manifesti?. Perché le autorità civili e religiose si sono riunite a Piacenza?. Dove verranno affissi i lavori per sensibilizzare tutta la città?.? In Breve 155 studenti di quattro istituti piacentini hanno creato gli otto manifesti.. Progetto 3R ideato dal Servizio Tutela minori e dall'Ufficio Pastorale diocesano.. Manifesti affissi negli spazi gestiti da Too Piacenza in via XXIV Maggio 51.. Evento tenutosi il 7 maggio 2026 presso il Laboratorio Aperto Piacenza.. Nella mattinata di giovedì 7 maggio 2026, il Laboratorio Aperto Piacenza presso l’ex chiesa del Carmine ha ospitato la presentazione di otto manifesti creati da 155 studenti per promuovere il rispetto digitale tra i giovani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza digitale: 155 studenti creano 8 manifesti contro i rischi web

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