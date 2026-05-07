Si sbloccano i prelievi al Cot di Teverola | decisivo il pressing congiunto sull' asse Iovino-Pecorario

Dopo alcuni giorni di blocco, i prelievi al Cot di Teverola sono stati riattivati. La struttura, situata nell’ex poliambulatorio Asl di piazza Trieste, era stata temporaneamente sospesa, generando disagio tra i residenti. La riapertura è arrivata a seguito di un pressing congiunto tra le parti coinvolte, che ha portato a una soluzione condivisa. Ora il servizio riprende regolarmente, offrendo nuovamente assistenza alla comunità locale.

Dopo giorni di tensioni e preoccupazioni da parte dei residenti si sblocca il servizio prelievi al Cot di Teverola, ubicato nell’ex poliambulatorio Asl di piazza Trieste.L’Asl, da quanto apprende Casertanews, ha fornito le credenziali ai dipendenti che adesso possono avviare le pratiche per.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Ambulatorio Asl, pressing di Pecorario sul sindacoIl segretario di Azione Teverola, Francesco Pecorario, scrive al sindaco Gennaro Caserta per chiedere interventi per scongiurare la rimodulazione dei... Approvato in Brasile il decreto legge sull’affidamento congiunto degli animali domestici dopo il divorzioIn Brasile è stato approvato il decreto legge 9412024: in caso di separazione, cani e gatti potranno essere affidati a entrambi i coniugi. Approfondimenti e contenuti CHE CAOS per prelievi, screening e vaccini. Falsa partenza: a SANT’ARPINO la sede non è pronta e a TEVEROLA resta tutto in bilicoMa attenzione, la città di Teverola i servizi li ha persi lo stesso (eccezion fatta, forse, per il centro prelievi), dato che sono comunque destinati al nuovo presidio di Sant'Arpino ... casertace.net Poliambulatorio, centro prelievi 'salvo' ma il servizio resta fermo al paloLa denuncia del referente di Azione Pecorario che rilancia: Vaccinazioni ai minori e neuropsichiatria infantile. Messaggio al sindaco: Non si gioca sui servizi sanitari ... casertanews.it