Si finge muto per spillare soldi a turisti e pellegrini

Una persona di 31 anni, cittadino rumeno, è stata denunciata dalla polizia di Assisi con l’accusa di truffa e accattonaggio molesto. L’uomo si avvicinava a numerosi turisti e pellegrini davanti alla Basilica di Santa Chiara, fingendo di essere muto e chiedendo offerte di denaro. La ricostruzione degli agenti indica che l’individuo utilizzava questa strategia per spillare soldi ai visitatori.

La polizia di Assisi ha denunciato un 31enne, cittadino rumeno, per truffa e accattonaggio molesto. Secondo la ricostruzione della questura di Perugia l'uomo “avvicinava e molestava numerosi turisti” alla Basilica di Santa Chiara “simulando di essere affetto da mutismo e sollecitando offerte di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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