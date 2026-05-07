Si autoripara davvero | perché il calcestruzzo romano dura millenni secondo la scienza

Il calcestruzzo romano, utilizzato in molte strutture come ponti, muri e acquedotti, ha resistito al passare del tempo e alle intemperie, anche in ambienti marini. Recenti studi scientifici hanno analizzato le sue caratteristiche per capire come abbia mantenuto la sua integrità per secoli. Le strutture antiche ancora visibili testimoniano la qualità dei materiali e delle tecniche di costruzione adottate nell’antichità.

Il calcestruzzo romano è uno dei piccoli misteri tecnologici dell’antichità: ponti, muri, acquedotti e strutture esposte al mare sono arrivati fino a noi dopo secoli, spesso in condizioni sorprendenti. Ma la sua resistenza non dipenderebbe solo dalla fortuna o dalla qualità delle materie prime. Secondo uno studio scientifico di qualche anno fa, dentro quella miscela antica potrebbe nascondersi un meccanismo di “autoriparazione”: quando si formano crepe, alcuni componenti reagiscono con l’acqua e contribuiscono a richiuderle. Una lezione che oggi interessa anche l’edilizia sostenibile e che potrebbero rispondere a una domanda fondamentale: p erché il calcestruzzo romano dura per interi millenni? LEGGI ANCHE: Tra sogno e spiritualità: il mondo di Portia Zvavahera Perché il calcestruzzo romano dura per interi millenni?.🔗 Leggi su Funweek.it

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