Sfida energetica e futuro dell’Unione Europea | oggi a Firenze il convegno di QN

Oggi a Firenze si tiene un convegno organizzato da QN dedicato alla sfida energetica e al futuro dell’Unione Europea. L’evento si svolge nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, un luogo simbolico e di grande rilievo istituzionale. Sono presenti rappresentanti istituzionali, esperti e studiosi che discutono delle strategie e delle problematiche legate al settore energetico europeo. La giornata si concentra sulle tematiche di attualità e sulle prospettive di sviluppo della regione.

Firenze, 7 maggio 2026 – La riflessione sul futuro del Vecchio Continente trova la sua sede ideale nella cornice solenne e maestosa del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze. Questo luogo iconico, che fu culla dell’Umanesimo, ospita l’ evento dal titolo ’Energia Europa. Strategie, visioni e nuove rotte per un’Unione coesa e sicura’, promosso da QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. In un sistema internazionale segnato da tensioni geopolitiche e profonde trasformazioni, l’energia emerge non solo come risorsa, ma come il terreno strategico su cui si gioca la capacità dell’Europa di restare competitiva.🔗 Leggi su Lanazione.it

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