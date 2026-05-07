Sferrò il fendente per legittima difesa è libero

Un uomo ha dichiarato di aver agito in difesa propria durante una lite, utilizzando un paio di forbici con cui ha provocato gravi ferite a un coetaneo. La sua posizione è stata presentata in tribunale, dove ha affermato di aver agito per legittima difesa. La vicenda riguarda un episodio di violenza che ha portato a conseguenze molto serie per la persona colpita.

Dopo una violenta lite aveva colpito il coetaneo con un paio di forbici, causandogli gravissime lesioni. Aveva utilizzato come arma il suo strumento di lavoro, essendo un parrucchiere, solo per difendersi; aveva asserito all’epoca. Ieri la pubblica accusa aveva chiesto nei confronti del giovane, un 30enne tunisino accusato di tentato omicidio, 9 anni di carcere, ridotti a sei per la scelta del rito abbreviato. Il giudice, invece, lo ha assolto da tutte le accuse. L’episodio risale alla notte tra il 1° e il 2 agosto 2025 a Campogalliano. L’imputato, da allora in carcere, è stato immediatamente rimesso in libertà. La lite era scoppiata all’esterno di un locale a causa, pare, del furto di due telefonini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Sferrò il fendente per legittima difesa, è libero" Cambia la LEGITTIMA DIFESA | Avv. Angelo Greco Notizie correlate Muratore ucciso a coltellate per dei lavori fatti male, la difesa in appello insiste per la legittima difesaLa Corte rigetta la richiesta di nuova perizia psichiatrica: parola al pg per la requisitoria: in primo grado il settantenne Giovanni Ferrera è stato... Leggi anche: Poliziotto inscenò legittima difesa: pistola giocattolo e omicidio