Sete e minacce | Danila Nobile dai carabinieri Canicattì senza autobotti è una polveriera

Le forze dell’ordine di Canicattì stanno indagando sulle minacce e gli insulti sessisti rivolti attraverso i social al presidente del consiglio di amministrazione di Aica. La vicenda ha attirato l’attenzione locale, mentre la città si trova senza autobotti e rischia di trasformarsi in una vera e propria polveriera. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i messaggi per approfondire la situazione.

Sono i carabinieri, quelli della compagnia di Canicattì, ad occuparsi delle indagini sulle minacce e insulti sessisti rivolti, via social, al presidente del Cda di Aica Danila Nobile. La manager, che aveva raccontato quanto le era accaduto pubblicando un video su Facebook, ha formalizzato la.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Insulti a Danila Nobile, La Rocca Ruvolo: "E' un attacco a tutte le donne""Esprimo la mia piena solidarietà alla presidente del CdA di Aica, Danila Nobile, vittima di insulti vergognosi e inaccettabili. Canicattì a secco, scatta il piano per le zone dimenticate: autobotti e regole chiareVertice d'urgenza all'Assemblea territoriale idrica per affrontare le critiche sulla gestione del servizio e le forniture ai residenti fuori dalla... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Butt... vedova, non sei manco di qui: la presidente di Aica denuncia insulti choc. Insulti a Danila Nobile, il sindaco Miccichè: Denigrazione e violenza verbale non possono essere accettate né tollerateE afferma: Esprimo profonda solidarietà alla Presidente Nobile, che svolge il proprio incarico con impegno e grande dedizione, fronteggiando una situazione non facile in cui versa il territorio. Le c ... agrigentonotizie.it Insulti sessisti alla presidente di Aica, La Rocca Ruvolo: Solidarietà a Danila Nobile, un attacco a tutte le donneEsprimo la mia piena solidarietà alla presidente del CdA di AICA, Danila Nobile, vittima di insulti vergognosi e inaccettabili. La violenza verbale e gli attacchi sessisti non possono e non devono tr ... scrivolibero.it