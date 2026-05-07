Il governo sta cercando di trovare un equilibrio tra la necessità di introdurre regole più flessibili per le piattaforme di consegna e la tutela dei lavoratori coinvolti. Secondo il presidente della commissione Lavoro della Camera, l’obiettivo è garantire aperture alla partecipazione sindacale, purché ci sia un dialogo reale e costruttivo. Le discussioni riguardano principalmente come regolamentare le attività di aziende che operano nel settore, con attenzione alle condizioni di chi lavora in queste piattaforme.

Onorevole Walter Rizzetto, presidente Fdi della commissione Lavoro della Camera, qual è l'equilibrio che il governo intende perseguire nella regolazione delle piattaforme come Glovo e Deliveroo? "L'azione di governo e parlamentare deve basarsi su due capisaldi. Il primo, la tutela e i diritti dei lavoratori, che sono sacrosanti. Il secondo è trattenere, con condizioni accettabili e normali, le aziende nel nostro Paese: realtà che ingaggiano migliaia di persone e operano qui da anni". Il decreto Primo Maggio interviene anche su questo. "È un tema delicato, perché riguarda i diritti. Nel decreto ci sono passaggi nel solco della direttiva europea da recepire entro dicembre: si parla di presunzione di subordinazione laddove questi lavoratori sono di fatto subordinati".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Serve flessibilità ma con vere tutele. Porte aperte alla Cgil purché dialoghi"

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