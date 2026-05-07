SERIE A1 An Brescia trita tutto Salerno dominata E ora la Champions

L’AN Brescia ha battuto senza difficoltà Salerno, superando quota 20 successi in campionato e mantenendo la seconda posizione in classifica. La squadra ha mostrato una prestazione convincente, rispondendo alla Pro Recco e consolidando la propria posizione nella corsa al primo posto. Ora si prepara per la prossima sfida in Champions League, con l’obiettivo di continuare la serie positiva.

L’ AN Brescia supera quota 20, risponde alla Pro Recco e resta in corsa per il primo posto. La squadra di Sandro Bovo continua a tenere altissima l’attenzione sul campionato, pur con una Champions League ormai entrata nella sua fase decisiva: il prossimo 13 maggio, a Mompiano, arriverà l’ Olympiacos per una sfida che può pesare moltissimo sul cammino europeo. Prima, però, c’era da confermare il passo in A1. Contro Salerno è arrivato un 21-9 costruito soprattutto nei primi due quarti, chiusi con un parziale complessivo di 13-2. Una partenza autoritaria, con ritmo, intensità difensiva e grande efficacia in attacco. Guerrato, autore di 5 reti, è la conferma ulteriore di quanto il sistema di Bovo riesca a valorizzare anche i difensori nelle soluzioni offensive.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - SERIE A1. An Brescia trita tutto. Salerno dominata. E ora la Champions Notizie correlate Pallanuoto, torna la sfida a distanza tra Pro Recco e Brescia in Serie A1. Salerno-Ortigia sfida delicata in zona play-outDopo la pausa per la World Cup torna con un turno infrasettimanale la regular season della Serie A1 di pallanuoto maschile: il 21° turno è già... Frulla, trita e impasta: abbiamo trovato il minipimer che fa tutto da solo (e ora costa pochissimo)Frulla, trita, impasta e ti permette di preparare qualsiasi piatto in pochissimi secondi. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: A1 M. 24ª giornata. Recco e Brescia inarrestabili, acuto Florentia. Ortigia ok; Serie A1, alla Zanelli il big match Savona-Posillipo. Si infiamma la lotta salvezza; Pallanuoto23° turno infrasettimanale: Stasera alle 20.30 la Florentia ootrebbeessere in A2...; A1 M – a Brescia la De Akker sconfitta 21-13. SERIE A1. An Brescia trita tutto. Salerno dominata. E ora la ChampionsL’An Brescia supera quota 20, risponde alla Pro Recco e resta in corsa per il primo posto. La squadra di ... sport.quotidiano.net A1 M. 24ª giornata. Recco e Brescia inarrestabili, acuto Florentia. Ortigia okProsegue con un altro turno infrasettimanale il campionato di serie A1 maschile, giunto alla ventiquattresima giornata. La Pro Recco si conferma prima a punteggio pieno travolgendo 27-11 la Roma Vis N ... federnuoto.it Il 3 aprile 2026 la Questura di Brescia ha eseguito l'espulsione immediata di Ali Kashif. Il cittadino pakistano di 25 anni, guida in due centri islamici, è stato allontanato dall'Italia in seguito a dichiarazioni pubbliche diffuse da una rete televisiva. Durante un prog - facebook.com facebook Brescia, verso i play off Corini cerca il jolly per l’attacco x.com