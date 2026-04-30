Amici di Maria De Filippi anticipazioni Serale 2 maggio 2026 | sfide e ballottaggio | Spoiler

Siamo arrivati alla settima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, a pochi giorni dalla finale. Le anticipazioni indicano che si stanno svolgendo sfide tra i concorrenti, con un ballottaggio che potrebbe decidere chi proseguirà nel percorso. La puntata del 2 maggio 2026 vede protagonisti gli allievi in gara, mentre le dinamiche tra i partecipanti si fanno sempre più intense in vista della conclusione del talent.

Ci avviciniamo a grandi passi alla Finale. Siamo, infatti, già alla settima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Cosa accadrà viste le anticipazioni per la puntata di sabato 2 maggio 2026 in onda su Canale 5? Ecco tutti gli spoiler siamo un grado di fornirvi, dopo la registrazione odierna, su: sfide, giudizi dei giudici presenti, liti e ballottaggi. Scopriamo insieme tutte le news. Anticipazioni Amici di Maria De Filippi: ospiti. La curiosità sugli ospiti della settima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi è stata soddisfatta anche questa settimana dagli annunci comparsi sui social ufficiali del talent dell’ammiraglia Mediaset e dal comunicato stampa diffuso nel pomeriggio.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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