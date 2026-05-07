Sede Auser spogliata del rame Ladri anche in un’abitazione

In due diverse zone della provincia di Pavia, sono stati registrati due episodi di furto. In una sede dell’associazione Auser, sono stati trafugati alcuni elementi di rame, mentre in un’abitazione privata sono stati sottratti contanti. Le forze dell’ordine stanno indagando sui fatti e stanno raccogliendo eventuali testimonianze nella zona. Nessuno è rimasto ferito durante gli episodi, che si sono verificati nelle ultime ore.

Ladri in azione in due differenti zone della provincia di Pavia da un lato per rubare l’ambito oro rosso e dall’altro per impossessarsi di contanti. I predoni di rame sono entrati in azione nel lungo fine settimana di vacanza. Tra venerdì e lunedì hanno preso di mira l’Auser centro della terza età “Il Borgo“ che si trova a Borgarello in via Turati al civico 27. Molto probabilmente approfittando dell’oscurità della notte, i soliti ignoti sono entrati in azione e hanno asportato dalla sede dell’associazione 50 metri di pluviali in rame. Appena i volontari si sono accorti del furto subito, hanno chiamato i carabinieri di Certosa che procedono. In Lomellina, invece, a Lomello i ladri hanno preso di mira un’abitazione indipendente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sede Auser spogliata del rame. Ladri anche in un’abitazione Notizie correlate Leggi anche: Ladri di rame all'ex sede Telecom di via Miglioli, i banditi vedono la polizia e tentano la fuga: arrestati Ladri di rame rubano le grondaie del cimitero nuovoAnche il cimitero nuovo di Castelfranco Emilia ha subito negli ultimi giorni le visite di ladri, che hanno rubato diverse grondaie (verosimilmente... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Sede Auser spogliata del rame. Ladri anche in un’abitazione. Sede Auser spogliata del rame. Ladri anche in un’abitazioneEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it L’ex bocciodromo ospita la nuova sede dell’AuserInaugurata la nuova sede del gruppo Auser la Serenella di Garlasco, realizzata dal Comune come recupero di una parte dell’ex bocciodromo di via Duse. Prima del taglio del nastro alla presenza del ... laprovinciapavese.gelocal.it