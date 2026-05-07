Lo scontro tra Al Bano e Romina Power continua a fare notizia, con nuove dichiarazioni provenienti dalla famiglia. Dopo le tensioni pubbliche tra i due cantanti, ora interviene Romina Carrisi, figlia dell’ex coppia, che ha deciso di esprimersi dopo alcuni giorni di silenzio. La sua posizione si aggiunge alle voci già emerse, mantenendo il clima di discussione acceso tra i membri della famiglia.

Non accenna a placarsi lo scontro tra Al Bano e Romina Power. Ora a dire la sua è anche Romina Carrisi, la quartogenita dell’ex coppia che per qualche giorno ha provato a restare in silenzio. A differenza dei suoi fratelli che, all’indomani del duro sfogo del cantante a Domenica In, non hanno perso tempo ad attaccare (o difendere, a seconda dei casi) l’artista. Al Bano e Romina, parla la figlia Romina Carrisi. Dopo le prese di posizione di Yari, Cristel e Jasmine Carrisi, si è aggiunta anche Romina Carrisi, con un intervento sintetico ma significativo sulla querelle che coinvolge i suoi genitori. Il suo contributo è arrivato a margine di un...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Scontro tra Al Bano e Romina, ora interviene la figlia Romina Junior: “Concordo”

Romina, la figlia di Al Bano si è.. #albanocarrisi

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Le ferite del passato continuano a riaprirsi nella famiglia Carrisi. Dopo le dichiarazioni rilasciate da Romina Power a Belve, Albano è tornato a parlare pubblicamente del periodo più doloroso della sua vita, quello seguito alla scomparsa della figlia Ylenia. Le s - facebook.com facebook