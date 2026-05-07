Scommesse Tonali e Fagioli patteggiano | multe e sospensioni a Milano

Due calciatori coinvolti in un'inchiesta sulle scommesse hanno patteggiato multe e sospensioni a Milano. Oltre a loro, sono stati coinvolti altri giocatori, anche se i nomi non sono stati resi noti. Le indagini hanno accertato che alcuni di loro utilizzavano orologi Rolex per coprire debiti legati alle scommesse. Le autorità hanno comunicato i provvedimenti adottati nei confronti dei calciatori coinvolti.

? Punti chiave Chi sono gli altri calciatori coinvolti nell'inchiesta oltre a Tonali e Fagioli?. Come venivano usati i Rolex per coprire i debiti di gioco?. Perché la gioielleria milanese è finita sotto indagine per riciclaggio?. Quanto hanno pagato i gestori delle piattaforme illegali per il reato?.? In Breve Tonali paga 78.250 euro, Fagioli riceve un mese di arresto sospeso.. De Giacomo condannato a 2 anni e 3 mesi, Frizzera a 2 anni.. Soci Elysium Group srl condannati a 2 anni e mezzo per riciclaggio.. Altre 18 persone coinvolte pagano sanzioni economiche di 258 euro ciascuna.. A Milano si chiude il capitolo penale dello scandalo scommesse che ha coinvolto Sandro Tonali e Nicolò Fagioli dopo tre anni di indagini.🔗 Leggi su Ameve.eu

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